Match Tunisie vs Egypte : où regarder la finale de la CAN Handball 2026 ce 31 janvier?

Le Match Tunisie vs Egypte se déroule samedi 31 janvier 2026 dans le finale de la CAN Handball 2026. Le Match Tunisie vs Egypte qui se joue pour le compte de la 27e Coupe d’Afrique des Nations de handball senior masculin se déroule à partir de 15h (Heure tunisienne) à Rwanda.

En demi-finales, les aigles de Carthage ont battu la sélection algérienne. De leur côté, les pharaons d’Egypte ont écarté les joueurs du Cap-Vert. Cette finale de la CAN est considérée comme un clasico du handball Africain opposant deux champions historiques.

La dernière finale continentale disputée par les Tunisiens remonte à 2020. Elle s’est soldée par une défaite face à l’Egypte.

Vous pouvez regarder Match Tunisie vs Egypte en direct live sur la chaine tunisienne Watania 1 et la chaine égyptienne ON Time Sports. Le Match Tunisie vs Egypte en streaming est accessible sur la chaine YouTube de la CAHB.

