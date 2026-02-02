ATMEDIA lance la première session de formation sur l’intelligence artificielle pour les journalistes

L’Association Tunisienne des Médias et de l’Intelligence Artificielle (ATMEDIA) a lancé ce samedi 31 janvier 2026 à Monastir son atelier de formation spécialisé sur les usages de l’intelligence artificielle dans le travail journalistique et médiatique, en partenariat avec la section Centre et Sahel du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT). La formation se poursuit jusqu’au dimanche 1er février 2026 au siège de Radio Monastir.

Cette session est assurée par le journaliste et membre fondateur d’ATMEDIA, chargé de la formation, Ahmed Hamdi. Elle s’inscrit dans l’engagement constant de l’Association en faveur de la formation continue et du renforcement des compétences professionnelles des journalistes face aux mutations numériques accélérées du secteur des médias.

L’atelier vise à doter les participants de compétences pratiques dans l’utilisation des outils d’intelligence artificielle pour la recherche d’informations, la rédaction, la vérification des données et la production de contenus audiovisuels, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité du travail journalistique et au renforcement de sa crédibilité, dans le respect de l’éthique et des normes professionnelles.

La formation est clôturée par la remise de certificats de participation à l’ensemble des bénéficiaires.

À propos d’ATMEDIA

Créée en septembre 2025 à Tunis, l’Association Tunisienne des Médias et de l’Intelligence Artificielle (ATMEDIA) est une association indépendante et à but non lucratif, dédiée à l’accompagnement des professionnels de l’information dans l’intégration responsable de l’intelligence artificielle.

Elle œuvre pour le renforcement des compétences, la promotion d’une culture numérique éthique et la défense d’un journalisme rigoureux et crédible. ATMEDIA réunit des journalistes, universitaires et experts du numérique, et développe des programmes de formation, de sensibilisation et de recherche visant à moderniser le paysage médiatique tunisien dans le respect de l’intérêt public.

Communiqué