Festival Mon premier film Documentaire MyfirstDoc 2026 : appel à films documentaire d’écoles de cinéma de Tunisie

Le festival Mon premier film Documentaire MyFirstDoc revient pour une 8ème Edition en 2026 et lance un appel à films documentaire aux étudiants d’écoles de cinéma de Tunisie, annonce l’association Cinéma Documentaire Ciné Doc.

L’objectif de cette nouvelle section est de valoriser le travail des étudiants tunisiens dans le domaine du cinéma. Les films sélectionnés seront diffusés dans le cadre du Festival International MyFirstDoc 8eme Edition 2026, précise l’association.

Cet appel à films concerne exclusivement les films documentaires de fin d’études et écoles de cinéma. Sont aussi éligibles les films de fin d’études des années scolaires : 2023-2024 et 2024-2025

Les œuvres soumises devront avoir une durée maximale de 30 minutes et être envoyées uniquement via un lien de visionnage en ligne, accompagné du mot de passe. Chaque film devra impérativement être accompagné d’une fiche technique précisant le titre, la durée ainsi que les coordonnées du réalisateur ou de la réalisatrice.

La date limite d’envoi des films est fixée au 28 février 2026.

Tekiano