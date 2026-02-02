Journée des Maths 2026 à la Cité des Sciences à Tunis : les chiffres à la portée de tous

La Cité des Sciences à Tunis organise, le samedi 7 février 2026, une nouvelle édition de la Journée des Maths, un événement scientifique et pédagogique ouvert à tous, de 10h à 14h, autour du thème : « Les mathématiques à la portée de tous ».

Cette journée a pour objectif de démocratiser les mathématiques et de montrer qu’elles sont accessibles, ludiques et omniprésentes dans notre quotidien.

Destinée aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux passionnés de sciences, la Journée des Mathématiques met en avant le raisonnement mathématique, véritable pilier de cette discipline, à travers des situations concrètes mêlant arithmétique, géométrie, logique et jeux de stratégie, en individuel comme en groupe. L’approche se veut participative, interactive et stimulante, afin de susciter la curiosité et l’esprit critique des participants.

Tout au long de la journée, une série d’ateliers scientifiques interactifs permettra au public de manipuler, expérimenter et réfléchir de manière ludique. Les visiteurs pourront découvrir les mathématiques dans la nature, s’initier aux puzzles mathématiques, explorer les formes géométriques à travers le calcul des surfaces et des volumes.

Il s’adonneront à des activités autour du calcul mental, comprendront les repères cartésiens et les coordonnées, et de ses astuces viendront également renforcer les compétences de réflexion rapide.

Programme de la journée des maths 2026 à la Cité des sciences à Tunis :

Le programme accorde aussi une place importante aux probabilités, aux jeux de logique et aux exercices de réflexion, favorisant le développement du raisonnement, de l’analyse et de la prise de décision.

Un volet original sera consacré aux liens entre les mathématiques et l’astronomie, invitant les participants à explorer les relations fascinantes entre les chiffres, les lois mathématiques et l’Univers.

Pensée comme un moment de découverte, de partage et de plaisir intellectuel, la Journée des Mathématiques à la Cité des Sciences de Tunis s’inscrit dans une démarche de vulgarisation scientifique et d’éducation active. L’entrée est libre, sur présentation d’un ticket d’accès aux Pavillons Scientifiques, valable toute la journée.

Tekiano avec CST