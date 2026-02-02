Météo en Tunisie : ciel nuageux, rafales de vent dans le sud

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel nuageux sur la plupart des régions. Le vent sera de secteur sud-ouest et se renforcera l’après-midi dans les hauteurs ouest, du centre et du sud, lundi 02 février 2026.

Des rafales qui atteindront 60 km/h où il suscitera des phénomènes de sables et de poussières dans les régions du sud-est.

La mer sera agitée à moutonneuse dans le Nord et peu agitée à moutonneuse dans les cotes Est. Les températures maximales seront comprises entre 15 et 19 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 20 et 23 degrés dans le reste des régions.