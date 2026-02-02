Project Genie de Google : DeepMind lance une IA qui révolutionne la création de mondes virtuels

Project Genie de Google est un prototype d’intelligence artificielle lancé par l’équipe DeepMind de Google qui est capable de générer des environnements 3D interactifs en temps réel.

À partir de prompts, un simple texte ou une image, cette technologie crée des mondes infinis où l’utilisateur peut se déplacer librement, simulant une physique réaliste comme dans un jeu vidéo.

Project Genie de Google a été annoncé le 28 janvier 2026 via le blog officiel de Google, le projet a été présenté par le PDG Sundar Pichai et salué par Demis Hassabis comme une avancée “mindblowing”.

Accessible pour l’instant aux abonnés Google AI Ultra aux États-Unis, il marque un tournant dans les “world models”, ces IA prédictives qui pourraient transformer le gaming, l’éducation et la robotique.

Qu’est-ce que Project Genie et qui en est à l’origine ?

Développé par Google DeepMind, Project Genie repose sur des modèles avancés comme Genie 3, Nano Banana Pro et Gemini. Il permet d’esquisser un monde via un prompt texte – par exemple “forêt enchantée avec dragon volant” –, une image générée ou uploadée, puis d’explorer en choisissant un mode de déplacement (marche, vol, conduite) et une vue (première ou troisième personne).

L’IA génère l’environnement dynamiquement, sans préchargement, pour une immersion continue sur 60 secondes à 720p/24fps. Google insiste : ce n’est pas un moteur de jeu complet, mais un outil expérimental pour prototyper des idées.

Lancé officiellement le 28 janvier 2026, le projet a été teasé dès août 2025 avec Genie 3. Sundar Pichai l’a testé personnellement et promu sur X, tandis que Demis Hassabis, CEO de DeepMind, en a vanté le potentiel pour l’AGI (Intelligence Artificielle Générale).

Ce déploiement s’inscrit dans la stratégie d’innovation de Google, via sa plateforme Labs, avec un accès payant à 250 $/mois, limité initialement aux 18+ aux États-Unis, mais promis à une expansion mondiale.

Comment les internautes peuvent-ils l’utiliser au quotidien ?

Les internautes qui ont la possibilité d’accéder à cette option créative doivent se rendre sur le site labs.google/projectgenie pour démarrer et s’abonner Google AI Ultra. Par la suite ils doivent insérer un prompt qui permettra de générer en quelques secondes un monde virtuel et explorer puis remixer via la galerie communautaire ou “Roll the dice” pour de l’aléatoire.

Les vidéos fraichement générées peuvent être après téléchargées pour les partager sur YouTube ou portfolios. Il n’est pas nécessaire d’avoir de crédits AI mais des limites techniques persistent par ailleurs comme un physique imparfaite, latence occasionnelle, absence de scripting ou réponse à des quêtes complexes.​​

Cet outil est idéal pour des créateurs indépendants, des prototypes gaming ou des visualisations éducatives. Il donne des résultats impressionnantes avec prompts détaillés comme par exemple “Tokyo cyberpunk en vol de drone”.

Pour les journalistes tech ou SEO, cela peut servir à intégrer des captures et des vidéos dans des articles afin de booster le trafic, une utilisation idéale dans le cadre de couverture de salon tech comme IFA Berlin ou Gamescom.

Google prévoit des versions mobile et VR, rendant l’accès plus fluide hors États-Unis, y compris en Tunisie via futures mises à jour régionales.​​

Pourquoi le secteur du gaming tremble-t-il face à cette IA ?

L’annonce a créé la panique : le 29 janvier, Unity a plongé de 24%, Take-Two de 9% et Roblox de 12%. Dans un marché gaming fragilisé par 45 000 licenciements (2022-2025) et un rejet de l’IA par 52% des développeurs, Project Genie menace les moteurs traditionnels comme Unity ou Unreal. Il démocratise la création 3D sans assets préfabriqués ni équipes coûteuses.​

Malgré les assurances de Google en indiquant que ce prototype est limité à 60 secondes, il symbolise néanmoins une disruption car il propose la possibilité d’une génération procédurale infinie et des previews instantanés pour des studios indépendants.

Pour l’industrie, c’est un signal d’alarme sur l’emploi et les revenus, alors que l’IA pourrait inonder le marché de contenus personnalisés. À terme, cela pourrait booster l’innovation, mais force les géants à accélérer leur transition IA.

Project Genie de Google constitue une opportunité pour ouvrir l’ère des mondes virtuels accessibles à tous, redessinant les frontières entre création et consommation numérique.

Tekiano avec IA