Football : le Paris Saint-Germain confirme l’achat de l’attaquant tunisien Khalil Ayari

Le porte-parole officiel du Stade Tunisien, Badreddine Nasfi, a affirmé que le Paris Saint-Germain, actuel leader du championnat de France et champion d’Europe en titre de football, a décidé d’activer la clause d’achat de l’attaquant tunisien Khalil Ayari. La valeur financière de la transaction est estimée à environ un million d’euros.

Dans une déclaration de presse, le porte-parole du club bardolais a précisé que Ayari, formé au centre de formation du Stade Tunisien, avait rejoint le Paris Saint-Germain sous forme d’un prêt d’une saison avec une option d’achat valable jusqu’en juin 2026. Cependant, la direction du club parisien a décidé d’activer cette clause durant le mercato hivernal en cours, après la période passée par le joueur avec l’élite du club.

Khalil Ayari, 21 ans, est un excentré gaucher. Il a participé avec l’équipe de Tunisie des moins de 20 ans à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations qui s’est tenue en Egypte du 27 avril au 18 mai 2025, avant d’être appelé en juin dernier pour renforcer l’équipe nationale A lors des deux matchs amicaux contre le Burkina Faso à Radès et le Maroc à Fès.

Il figurait également sur la liste des joueurs convoqués pour participer aux deux matchs amicaux contre l’Egypte les 6 et 9 septembre dernier à Ismaïlia.