Météo Tunisie : Temps partiellement nuageux, pluies éparses et vents forts attendus mardi

Le temps sera mardi partiellement nuageux sur tout le pays, à progressivement densément nuageux sur les régions de l’Ouest, avec des chutes de pluies éparses couvrant par la suite le reste des régions du Nord et du Centre Est, et seront provisoirement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Sud relativement fort à fort près des côtes et sur les hauteurs et le Sud où il suscitera des tourbillons de sables localement la nuit, et modéré sur le reste des régions, dépassant provisoirement 60 km/h sous forme de rafales. La mer sera très agitée dans le Nord et le Golfe de Hammamet et agitée dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 14 et 19 degrés dans le Nord et le Centre- Ouest et entre 20 et 25 degrés dans le reste des régions, atteignant localement 27 degrés dans le Sud.