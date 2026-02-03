Paiement de la taxe de circulation 2026 : dates limites selon le type de véhicule

Le Ministère des Finances a rappelé mardi les échéances de paiement de la taxe de circulation 2026, qui s’échelonnent du 5 février au 5 mai, selon la nature des véhicules et de leurs propriétaires.

Les établissements et organismes publics devront régler cette taxe pour leurs véhicules avant le 5 février 2026. Pour les particuliers, le calendrier est établi en fonction du numéro d’immatriculation : les propriétaires de voitures avec un numéro pair disposent d’un délai jusqu’au 5 mars, tandis que ceux dont le numéro est impair, ainsi que les détenteurs de motocyclettes, doivent s’acquitter de leur obligation avant le 6 avril 2026 (le 5 avril tombant un dimanche, la date limite est reportée au lundi suivant).

Selon les réseaux sociaux de la Direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement, les véhicules destinés à la location ou acquis via des contrats de crédit-bail bénéficient d’un délai supplémentaire, avec une échéance fixée au 5 mai 2026.

Le paiement peut s’effectuer en ligne via la plateforme dédiée taxe-circulation.finances.gov.tn ou directement dans les recettes financières.

Avant toute transaction, les usagers sont invités à vérifier leur situation fiscale (pour les titulaires d’identifiants fiscaux) ainsi que leurs éventuelles infractions routières, consultables sur amendes.finances.gov.tn pour les radars automatiques ou par appel au centre d’appel 81100700.

