Taekwondo : Amenallah Trabelsi décroche l’argent pour la Tunisie au tournoi d’Al Fujairah

Le taewkwondoiste tunisien, Amenallah Trabelsi a offert à la Tunisie sa première médaille au tournoi d’Al Fujairah de la discipline, en s’accordant l’argent chez les -54 kg seniors.

Trabelsi, auteur d’un parcours honorable, s’est qualifié pour le dernier carré aux dépens du Kazakhe Bakhodir Shapulatov, avant de s’incliner en finale devant le jordanien Jaafar Daoud.

Pour rappel, la sélection tunisienne juniors de taekwondo participe, du 1er au 9 février prochain, aux Emirats Arabes Unis à la coupe arabe et au tournoi d’Al-Fujairah de Taekwondo avec 12 athlètes.

L’équipe de Tunisie, conduite par le sélectionneur national Mohamed Brahmi, s’est envolée jeudi pour les Emirats. Elle est composée chez les filles de : Abrar Jebali (-44 kg), Sarra Selmi (-49 kg), Kenza Selmi (-52 kg), Istabraq Miraoui (-59 kg) et Ilef Alaya (+68 kg).

Chez les garçons, les taekwondoïstes qui défendront les couleurs nationales sont Malek Mokrani (-51 kg), Adem Hasnaoui (-55 kg), Oussama Jlida (-55 kg), Haider Rezaigui (-59 kg), Youssef Ouederni (-63 kg), Adem Djibbi (-68 kg) et Abderrahmène Boudhina (+78 kg).