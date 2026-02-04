Institut français de Tunisie : journée de collecte de sang

L’Institut français de Tunisie organise une journée de collecte de sang vendredi 6 février 2026 dans ses locaux, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et l’Association tunisienne pour la promotion du don de sang (ATPDS).

Selon une page dédiée sur les réseaux sociaux, cette initiative vise à renforcer les stocks nationaux, cruciaux pour le traitement de nombreuses pathologies, dont les maladies cancéreuses et celles liées aux globules rouges, aux plaquettes et à la moelle osseuse.

Les donneurs du groupe sanguin O sont particulièrement sollicités, car leurs globules rouges sont compatibles avec ceux de la majorité des patients.

Pour pouvoir donner leur sang, les candidats doivent être âgés de 18 à 65 ans, peser au moins 50 kg et ne présenter aucune contre-indication médicale identifiée lors de l’entretien pré-don. La fréquence annuelle autorisée est de cinq dons pour les hommes (avec un intervalle minimum de 8 semaines) et de trois dons pour les femmes (avec un intervalle minimum de 12 semaines).