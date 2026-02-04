Licenciement pour faute grave : un séminaire de formation les 12 et 13 février à Sousse

Un séminaire sur le licenciement pour faute grave se tiendra les 12 et 13 février à Sousse, à l’initiative de l’Association tunisienne des inspecteurs du travail (ATIT). Son objectif est de renforcer les compétences des professionnels et de prévenir les litiges et les condamnations judiciaires.

Placé sous le thème « Le licenciement pour faute grave : quel rôle des responsables RH à la lumière de la loi, de la jurisprudence et de la pratique ? », cet événement de deux jours réunira des universitaires, des magistrats, des experts en ressources humaines et des inspecteurs du travail.

Annoncé sur les réseaux sociaux de l’ATIT, ce séminaire se veut une plateforme pour analyser les dimensions juridiques, procédurales et managériales de cette procédure à haut risque.

Conçu selon une approche pédagogique résolument pratique, il vise à doter les participants d’outils opérationnels pour élaborer des dossiers disciplinaires solides, en s’appuyant sur les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles tunisiennes.

Le programme abordera successivement la notion de faute grave selon la loi et la jurisprudence, les procédures disciplinaires et le principe de loyauté de la preuve, l’approche managériale des préalables organisationnels, le rôle de l’inspection du travail, le contrôle judiciaire du licenciement, les incidences d’une poursuite pénale contre le salarié sur son contrat de travail, ainsi que les mécanismes de réparation en cas de licenciement abusif.

Des études de cas concrets et des ateliers interactifs sur la gestion des conflits internes en entreprise viendront compléter les sessions théoriques.