Météo Tunisie : Temps nuageux, vents forts, pluies orageuses et baisse des températures mercredi

Le temps sera marqué mercredi par des nuages passagers sur la plupart des régions puis le ciel sera entièrement couvert l’après midi sur le Nord -Ouest avec des chutes de pluies éparses qui seront temporairement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Ouest relativement fort à fort sur la plupart des régions dépassant provisoirement la vitesse de 80 km/h sous forme de rafales et suscitant localement des phénomènes de sables et de poussières dans le sud qui aura pour conséquence de réduire la visibilité horizontale.

La mer sera généralement très agitée à localement houleuse dans le Nord. les températures maximales seront comprises entre 11 et 16 degrés sur le Nord et les régions de l’Ouest et entre 17 et 21 degrés ailleurs; selon la même source.