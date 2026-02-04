Taekwondo : la Tunisie remporte trois nouvelles médailles aux Emirats arabes unis

La Tunisie a remporté trois nouvelles médailles (2 argent et 1 bronze) au tournoi d’Al-Fujairah juniors filles et garçons, qui se déroule actuellement aux Emirats arabes unis.

Les médailles d’argent ont été remportées par Yomna Mokdad (-44 kg) et Meriem Souayah (-63 kg), alors que la médaille de bronze a été décrochée par Mohamed Ali Agrebi (-59 kg).

Ces médailles viennent s’ajouter aux sept autres (2 or, 3 argent, 2 bronze) raflées par les taekwondoïstes tunisiens lundi et mardi.

Les médailles d’or ont été obtenues par Ilef Alaya (+68 kg) et Oussama Jelida (-55 kg).

Les médailles d’argent sont revenues à Malek Mokrani (-51 kg) et Abrar Joubali (-44 kg).

Les médailles de bronze ont été remportées par Adam Hasnaoui (-55 kg) et Adam Debgi (-68 kg).

Lundi, AmenAllah Trabelsi (-54 kg) avait pour sa part remporté la médaille d’argent de la catégorie seniors.

La sélection tunisienne juniors, conduite par l’entraîneur national Mohamed Brahmi, participe à la Coupe arabe et au tournoi d’Al-Fujairah de Taekwondo, organisés du 1er au 9 février aux Emirats Arabes Unis.