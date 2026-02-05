“Le temps d’un entre deux”, telle est l’intitulé d’une exposition de groupe qui sera accueillie à la TGM Gallery du 5 février au 20 mars 2026. Cette exposition collective réunit plus de dix artistes issus d’univers et de parcours variés, porteurs de thématiques personnelles nourries d’expériences multiples et explorant des techniques diverses.

Plusieurs médiums dialogueront ainsi dans un espace où les œuvres se rencontrent et se répondent, invitant à la découverte d’autres regards. De ce croisement naît un échange informel, parfois inconscient, générateur d’une synergie et d’une dynamique inattendues.

Les artistes invités n’appartiennent pas à une même génération. Certains sont déjà au sommet de leur parcours, d’autres en sont aux prémices de leur formation. Certains sont reconnus sur la scène artistique, d’autres s’y inscrivent progressivement. Ensemble, ils composent un paysage pluriel où les sensibilités se côtoient et se confrontent.

En offrant ses cimaises à ce melting-pot artistique, la TGM Gallery ouvre un espace propice à la curiosité, à l’émergence d’idées nouvelles et à la transformation des approches, dans ce “temps d’un entre deux” où tout devient, artistiquement, possible.