L’Université de Sousse obtient l’accréditation internationale « Université entrepreneuriale » du NCEE

L’Université de Sousse a obtenu l’accréditation « Université entrepreneuriale », délivrée par le National Centre for Entrepreneurship in Education (NCEE). Cette reconnaissance internationale, attribuée pour une durée de trois ans, fait suite à une évaluation rigoureuse menée par un comité d’experts indépendants.

Cette distinction, attribuée selon les critères exigeants de l’Entrepreneurial University Award du NCEE, consacre la stratégie entrepreneuriale intégrée de l’établissement tunisien.

Sur ses réseaux sociaux, l’Université a indiqué que le rapport d’évaluation souligne notamment « un engagement institutionnel fort en faveur de l’entrepreneuriat », « une infrastructure de mise en œuvre solide », ainsi qu’« une approche cohérente et intégrée reliant formation, innovation, employabilité et engagement citoyen ».

L’accréditation atteste que l’Université de Sousse a atteint les niveaux requis dans l’ensemble des domaines d’excellence définis par le référentiel international. Elle valide non seulement la solidité des réalisations actuelles de l’institution, mais également son potentiel à consolider et à amplifier son impact entrepreneurial au cours de la période triennale de validité.

Cette reconnaissance s’inscrit dans l’ambition stratégique de l’Université de Sousse de placer l’entrepreneuriat au cœur de sa mission, afin de contribuer activement au développement territorial et sociétal en Tunisie à travers la formation, l’innovation et l’initiative économique.