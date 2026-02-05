Météo Tunisie : temps partiellement nuageux et pluies éparses sur les côtes nord jeudi

Le temps sera jeudi partiellement nuageux sur tout le pays et parfois le ciel sera couvert de nuages sur les régions côtières du nord, avec des pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent de secteur ouest sera relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et le sud, où il dépasse temporairement 60 km/h sous forme de rafales, suscitant localement des phénomènes de sables et de poussières, ce qui contribue à une faible visibilité horizontale et sera faible à modéré dans le reste des régions. La mer sera agitée à très turbulente au nord et houleuse dans le reste des côtes.

Les températures seront en hausse dont les maximales varieront entre 16 et 20 degrés dans les régions du nord et de l’ouest et entre 21 et 26 degrés dans le reste des régions.