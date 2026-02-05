Prix international de la fiction arabe (IPAF) : six romans en lice pour le Booker arabe 2026

La Fondation du Booker Prize a annoncé la shortlist de la 19ème édition du Prix international de la fiction arabe (IPAF), communément appelé le “Booker arabe”.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue à Manama, au Bahreïn. A cette occasion, le président du jury, Mohamed Al-Qadi, a dévoilé les six romans retenus pour la liste courte, représentant des auteurs d’Egypte, d’Algérie, d’Irak et du Liban.

Le roman lauréat sera proclamé lors d’une cérémonie officielle prévue le 9 avril 2026 à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Pour rappel, la liste longue du Prix Booker arabe comptait également l’écrivain tunisien Nizar Chakroun pour son roman “Days of the Murdered Fatimid” publié aux éditions Safsafa.

Le Prix international de la fiction arabe (International Prize for Arabic Fiction-IPAF), souvent appelé le “Booker arabe”, est l’une des distinctions littéraires les plus prestigieuses du monde arabe. Créé en 2007 avec le soutien de la Fondation Booker Prize et financé par le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, il vise à promouvoir la littérature arabe contemporaine et à encourager sa traduction dans d’autres langues.

Chaque année, le prix récompense un roman écrit en arabe qui se distingue par sa qualité littéraire et sa profondeur thématique. Un jury composé de critiques, d’écrivains et de spécialistes de la littérature arabe sélectionne une liste longue, puis une liste courte, avant d’annoncer le lauréat lors d’une cérémonie. En plus d’un prix monétaire, le gagnant bénéficie d’un soutien pour la traduction de son œuvre, favorisant ainsi sa diffusion à l’international.

Au fil des éditions, le Booker arabe a mis en lumière des écrivains de divers horizons du monde arabe, contribuant à enrichir le paysage littéraire et à faire découvrir au public international la diversité et la richesse de la fiction arabe contemporaine.