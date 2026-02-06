Journée mondiale de lutte contre le cancer : recommandations de l’OMS pour prévenir les risques

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à la nécessité de réduire la consommation d’aliments riches en calories et des produits industrialisés, afin de prévenir les risques d’atteinte par le cancer, selon un communiqué publié sur sa page officielle à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, qui coïncide avec le 4 février de chaque année.

L’OMS a recommandé également d’augmenter la consommation de fruits et légumes, de pratiquer une activité physique régulièrement et de s’abstenir de fumer.

Elle a souligné l’importance de la vaccination pour prévenir certains types de cancer, tels que le vaccin contre le virus du papillome humain et l’hépatite virale de type B.

La Journée mondiale contre le cancer est un événement annuel, lancé par l’Union internationale contre le cancer (UICC) en collaboration avec l’OMS, qui invite les citoyens, les organisations et les institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre l’épidémie mondiale du cancer. Cette année, la campagne vise tout particulièrement à améliorer les connaissances générales de la population sur le cancer et à battre en brèche les idées fausses à propos de cette maladie.

L’OMS a mis en garde contre les facteurs de risque, qui incluent la consommation de tabac, l’obésité et le surpoids, l’inactivité physique et la pollution de l’air, relevant que le cancer peut être guéri dans plusieurs cas, s’il est diagnostiqué et traité à un stade précoce.

L’organisation précise que 40 % des cancers sont potentiellement évitables, 40 % peuvent être traités et 20 % traités à des fins palliatives.

Les chiffres sur le cancer en Tunisie

La Tunisie a connu une augmentation du nombre de cas de cancer. Environ 22 690 nouveaux cas ont été recensés en 2024 contre 22 201 cas en 2023, selon les chiffres officiels avec 11 970 cas chez les hommes et 10 720 cas chez les femmes.

Le cancer du sein a occupé la première place chez les femmes en 2024 avec environ 4 400 cas, alors que le cancer des poumons a été placé en tête de liste des cancers chez les hommes avec environ 3 000 cas.

Le cancer colorectal occupe la deuxième position avec 2 300 nouveaux cas chez les hommes et 1 940 nouveaux cas chez les femmes.

En troisième et quatrième position, le cancer de la vessie a été enregistré avec 1 447 cas et le cancer de la prostate avec 1 155 cas chez les hommes, alors que 707 cas de cancer de l’endomètre et 670 cas de cancer de la thyroïde ont été enregistrés chez les femmes.

Tekiano avec OMS