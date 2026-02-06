Le Festival Thysdrus ou Journées Romaines d’El Jem se tiendra les 28 et 29 mars 2026 (programme)

Le Festival Thysdrus ou les Journées Romaines d’El Jem se tiendront sur deux jours seulement, les 28 et 29 mars 2026. Les ateliers pour enfants, les ateliers créatifs et interactifs ainsi que les expositions ont été annulés malheureusement pas manque d’autorisations nécessaires, lit-on dans le communiqué publié sur la page officielle du festival.

Le temps d’un week-end, El Jem renouera fin mars 2026 avec la splendeur de l’époque romaine à l’occasion de cette 9ᵉ édition du festival “Thysdrus, les Journées Romaines d’El Jem”, un événement culturel et patrimonial majeur célébrant l’héritage antique de la ville et de son emblématique amphithéâtre.

Le samedi 28 mars 2026, le public est invité à une conférence scientifique consacrée à l’histoire de l’amphithéâtre romain d’El Jem, organisée au musée d’El Jem de 10h à 14h.

Les festivités se poursuivront le dimanche 29 mars avec un défilé militaire romain, suivi d’un grand spectacle à l’esplanade de l’amphithéâtre, mêlant combats de gladiateurs, danses et musiques romaines, pour une immersion spectaculaire au cœur de l’Antiquité.

Tekiano