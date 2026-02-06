Le roman de Nizar Chakroun finaliste du Booker arabe à Manama remporte le prix Naguib Mahfouz au Caire

Nizar Chakroun , l’écrivain et universitaire tunisien, continue de s’imposer sur la scène littéraire arabe. Après avoir confirmé son rayonnement en figurant sur la liste longue du Prix international de la fiction arabe (IPAF) 2026, plus connu sous le nom de Booker arabe, il remporte un prix au Caire.

Nizar Chakroun a remporté le Prix Naguib Mahfouz du roman arabe lors de la 57ᵉ Foire internationale du livre du Caire (qui s’est déroulée du 21 janvier au 3 février 2026) pour son roman “Days of the Murdered Fatimid” (Les Jours du Fatimide mis à mort).

L’ouvrage Les Jours du Fatimide mis à mort, est un roman salué par la critique ,publié en 2025 par Dar Safsafa pour l’édition, en partenariat avec Dar Miskiliani, le roman primé de Nizar Chakroun se situe à la croisée de l’histoire et de la fiction.

À travers la relecture d’un épisode lié à l’époque fatimide, l’auteur interroge les notions de justice, de pouvoir, de violence et de légitimité du jugement.

Dans une interview accordée à l’IPAF, Nizar Chakroun explique qu’il a consacré près de deux ans à l’écriture de son roman, qu’il compare à un travail d’archéologie, fait de fouilles profondes dans la mémoire, l’histoire culturelle et les zones d’ombre du passé et du présent.

Pour lui, écrire dépasse la simple narration : c’est une exploration lente, exigeante et réfléchie, où la structure du roman et le dialogue avec d’autres formes artistiques jouent un rôle central.

Il décrit son écriture comme profondément visuelle, nécessitant un temps intérieur différent du temps objectif. Les journées d’écriture deviennent ainsi des moments hors du commun, inscrits dans un temps psychologique et culturel profond.

Le jury du Prix Naguib Mahfouz a salué « une aventure esthétique audacieuse », portée par une narration stratifiée mêlant passé, présent et projections futures, explorant les fractures de l’identité arabe et la densité de la mémoire historique dans un monde contemporain en mutation.

Le Prix Naguib Mahfouz du roman arabe, est une nouvelle distinction majeure, décerné pour la première fois en 2026. Le Prix Naguib Mahfouz vise à encourager la création romanesque arabe contemporaine et à récompenser des œuvres alliant exigence littéraire et innovation narrative.

Portant le nom du grand écrivain égyptien Naguib Mahfouz (1911-2006), prix Nobel de littérature 1988 et figure fondatrice du roman arabe moderne, cette distinction rend hommage à son héritage durable dans la culture arabe et mondiale.

Cette distinction comprend une récompense financière estimée à 10 000 dollars, un trophée honorifique, ainsi qu’un important soutien médiatique et culturel, avec pour objectif futur d’encourager la traduction des œuvres primées vers d’autres langues.

Le Booker arabe 2026 : une reconnaissance internationale

La reconnaissance de l’œuvre de Nizar Chakroun s’est également illustrée par sa présence sur la liste longue du Prix international de la fiction arabe (IPAF) 2026, annoncée en décembre 2025. Cette sélection comprenait 16 romans choisis parmi 137 œuvres issues de dix pays arabes.

Récemment, la Fondation du Booker Prize a annoncé la shortlist de la 19ᵉ édition de l’IPAF, lors d’une conférence de presse tenue à Manama, au Bahreïn. Le président du jury, Mohamed Al-Qadi, y a dévoilé les six romans finalistes, représentant des auteurs d’Égypte, d’Algérie, d’Irak et du Liban.

Le lauréat du Booker arabe 2026 sera proclamé lors d’une cérémonie officielle prévue le 9 avril 2026 à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Le Prix international de la fiction arabe (IPAF), crée en 2007, est considéré comme la plus prestigieuse récompense littéraire du monde arabe. Soutenu par la Fondation du Booker Prize et financé par le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, il a pour mission de promouvoir la littérature arabe contemporaine et d’encourager sa diffusion internationale par la traduction.

Chaque année, un jury composé de critiques, d’écrivains et de spécialistes sélectionne une liste longue, puis une liste courte, avant de désigner le roman lauréat. Outre une récompense financière, le gagnant bénéficie d’un soutien à la traduction de son œuvre, renforçant ainsi sa visibilité auprès du public mondial.

Nizar Chakroun se présente comme une voix incontournable de la littérature tunisienne. Né en 1970, il est l’auteur de plus de vingt ouvrages mêlant poésie, roman, critique artistique et traduction. Il a été distingué par plusieurs prix majeurs, dont le Prix national de la poésie en Tunisie et le Prix arabe de la critique plastique décerné par le gouvernement de Sharjah.

Parmi ses œuvres notables figurent Bent Sidi Raïs (2011), La cloche et le minaret (2018), Le sang du taureau (2019) et Zoul Allah (2022), ce dernier ayant remporté le Prix Béchir Khraïef du meilleur roman tunisien en 2023 lors de la Foire internationale du livre de Tunis.

