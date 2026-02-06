Les téléviseurs et moniteurs OLED Samsung 2026 compatibles NVIDIA® G-SYNC™ pour des performances gaming d’élite

Samsung Electronics annonce que sa gamme de téléviseurs OLED 2026 ainsi que ses moniteurs gaming Odyssey OLED de nouvelle génération sont compatibles NVIDIA G-SYNC, garantissant une expérience de jeu plus fluide répondant aux attentes des joueurs même les plus exigeants.

La technologie NVIDIA G-SYNC synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images par seconde généré par les cartes graphiques NVIDIA GeForce, réduisant les déchirures d’image et les saccades pour un rendu visuel plus homogène. Les modèles compatibles G-SYNC incluent les OLED S99H, S95H, S90H et S85H, ainsi que les nouveaux moniteurs gaming Odyssey G6 (G60H et G61SH).

« Notre objectif est simple : offrir une expérience de jeu ultime et sans saccade, quel que soit le jeu ou l’endroit où l’on joue », déclare Kevin Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics. « Grâce à de nouvelles innovations sur nos téléviseurs OLED et nos moniteurs gaming, nous apportons plus de puissance, de précision et d’immersion à tous les profils de joueurs. »

Repousser les limites de la vitesse avec l’Odyssey G6

Le moniteur Odyssey G6 de 27 pouces (modèle G60H) établit une nouvelle référence pour le gaming compétitif en devenant le premier écran à atteindre un taux de rafraîchissement de 1 040 Hz, grâce à la technologie Dual Mode. Cette fonctionnalité permet de basculer entre des fréquences d’images ultra-élevées en résolution HD et une résolution QHD native pouvant atteindre 600 Hz, offrant la clarté, la réactivité et la vitesse indispensables aux jeux rapides et exigeants en précision.

Pour les joueurs recherchant à la fois des performances élevées et un rendu visuel cinématographique, le modèle Odyssey G6 de 27 pouces (G61SH) est équipé d’une dalle QD-OLED en résolution QHD avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il propose des contrastes profonds, des couleurs éclatantes et une grande fluidité. Avec un temps de réponse GTG de 0,03 ms et la prise en charge de HDR10+ GAMING, ce moniteur est idéal pour une immersion totale sans compromis sur la vitesse.

Compatibles NVIDIA G-SYNC, les deux modèles assurant une expérience de jeu extrêmement fluide, sans déchirure d’image et avec une réduction des saccades, que l’on privilégie les très hauts taux d’images, la haute résolution ou les deux.

Le gaming OLED nouvelle génération au service d’une qualité d’image cinématographique

Les téléviseurs OLED Samsung 2026 sont conçus pour le jeu haute performance. Les modèles S99H, S95H et S90H prennent en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, tandis que le S85H atteint 120 Hz, garantissant une grande fluidité et une faible latence pour les jeux les plus rapides. En plus de la compatibilité G-SYNC, la nouvelle gamme est également compatible AMD FreeSync Premium Pro, assurant une expérience HDR stable et sans tearing sur PC comme sur consoles.

La gamme OLED 2026 introduit également HDR10+ ADVANCED, un format HDR de nouvelle génération qui améliore la luminosité, le contraste, la gestion des mouvements et la précision des couleurs sur tous les types de contenus. Pour un confort visuel optimal, la technologie exclusive Glare Free de Samsung est intégrée aux modèles S99H, S95H et S90H, réduisant efficacement les reflets sans altérer la qualité d’image OLED.

