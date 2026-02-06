Météo en Tunisie : temps nuageux, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux vendredi 06 février 2026, sur la plupart des régions. La mer est moutonneuse à turbulente au Nord et agitée à localement agitée dans les côtes Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent souffle du secteur Ouest relativement fort à localement fort près des côtes du Nord et sur les hauteurs et le Sud où il suscitera des phénomènes de sables et de poussières, ce qui entraine une diminution de la visibilité horizontale, en dépassant temporairement la vitesse de 60 km/h sous forme de rafales.

Pour le reste des régions, le vent est modéré et s’affaiblit progressivement à la fin de la journée. La mer est moutonneuse à turbulente au Nord et agitée à localement agitée dans les côtes Est.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises entre 16 et 21 degrés dans le Nord et les régions de l’Ouest et entre 22 et 28 ailleurs, alors qu’elles dépassent les 30 degrés à l’extrême Sud-Est.