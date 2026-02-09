De la station Bardo à la place Barcelone de Tunis en juste 8 minutes, c’est la promesse du PDG de la RFR

Le temps de trajet à bord du train rapide entre les stations du Bardo et de Barcelone (station terminus) ne dépassera pas, à l’avenir, sept minutes, indique le PDG de la Société de Tunis du Réseau Ferroviaire Rapide, RFR de Tunis, Hichem Kaderi.

Dans une interview accordée à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), il a précisé que les travaux du lot actuel de la ligne D, lancés depuis août 2025, portent essentiellement sur la suppression de tous les points de croisement entre la voie ferrée et la route, afin d’éliminer les embouteillages dont souffre la ville.

Il a expliqué que les passages à niveau seront remplacés par des tunnels pour véhicules ainsi que par des passerelles supérieures et inférieures pour les piétons, équipées d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques.

Selon lui, ces mesures garantiront la fluidité de la circulation et la sécurité des piétons, dans la mesure où le train n’aura plus, à l’avenir, à réduire sa vitesse lors de la traversée du tronçon reliant la ville du Bardo à la station de Barcelone, comme c’est le cas actuellement.

Toujours selon Hichem Kaderi, la société a adopté un plan de « déviations progressives » de la circulation, consistant à fermer les routes de manière graduelle afin d’éviter les encombrements susceptibles de causer d’importantes nuisances aux habitants ainsi qu’aux automobilistes, cette zone constituant un point de passage vers et depuis la capitale et un axe économique vital.

Il a ajouté que la société procède à la réouverture de chaque voie dès l’achèvement des travaux correspondants, afin de faciliter la circulation des véhicules et des piétons.

Le PDG de la Société de Tunis du RFR a souligné que le projet du train rapide contribue à alléger la pression sur les autres moyens de transport public, la capacité d’un train atteignant 1 200 passagers par trajet, et pouvant aller jusqu’à 2 400 passagers pour un train double.

Selon le responsable, le transport ferroviaire rapide assure également une meilleure fluidité du trafic par rapport aux moyens de transport traditionnels, grâce à l’absence totale de croisements avec la voirie. Il permet en outre de réduire l’utilisation des voitures individuelles dans la région et, par conséquent, la consommation énergétique.

Parmi les autres avantages du train rapide, Kaderi a indiqué qu’il est respectueux de l’environnement, puisqu’il contribue à la réduction des émissions de carbone et de la pollution sonore, du fait de son recours à l’énergie électrique, considérée comme une énergie propre.

La ligne D du RFR s’étend sur une longueur de 12,9 km et comprend 10 stations, reliant Kobaa (Manouba) à Place Barcelone (Tunis). Elle est entrée en exploitation effective en janvier 2025, à l’exception du tronçon traversant la ville du Bardo, qui représente 18 % du tracé.

Tekiano avec TAP