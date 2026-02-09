L’Institut français de Sousse propose une exposition voyage dans les mythes inspirée du conte “Siqal, l’antre de l’ogresse”

L’Institut français de Sousse accueille du 11 au 21 février 2026 l’exposition “Siqal, l’antre de l’ogresse”, inspirée du conte illustré de Mouha Harmel, lauréat du prix Comar d’Or 2023, et mis en images par l’artiste Lassaad Ben Alaya.

Ouverte à tous en accès libre, la manifestation propose une immersion dans un univers où se rencontrent patrimoine tunisien, imaginaire populaire et création contemporaine.

Puisant dans les contes traditionnels d’ogres, les légendes de djinns et les récits de sorcellerie, l’œuvre développe une dimension à la fois fantastique et symbolique. À travers dessins, ambiances visuelles et fragments narratifs, l’exposition donne corps à un monde hérité de la tradition orale, où le surréel dialogue avec les peurs, les croyances et la mémoire collective.

Un temps fort est prévu le samedi 14 février à 17h30 avec une rencontre réunissant Mouha Harmel et Lassaad Ben Alaya. Le public pourra découvrir les coulisses du livre, les sources d’inspiration des auteurs et la manière dont texte et illustration s’entrelacent pour revisiter les mythes anciens. L’entrée est gratuite et sans réservation.

Tekiano