L’Université de Tunis El Manar et l’Université japonaise d’Hiroshima signent un accord de coopération

L’Université de Tunis El Manar et l’Université japonaise d’Hiroshima ont signé un accord de coopération académique et scientifique au Japon, annonce l’université tunisienne sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

L’accord, paraphé par le président de l’Université de Tunis El Manar, Moez Chafra, porte sur la recherche scientifique, les échanges d’étudiants, le co-encadrement de thèses de doctorat, l’organisation de manifestations scientifiques conjointes ainsi que la mobilité des enseignants-chercheurs.

La signature s’est déroulée en marge de la 5e conférence internationale des présidents d’universités pour la paix, organisée les 3 et 4 février par l’Université d’Hiroshima, en présence de représentants de l’Union des universités arabes et d’institutions universitaires arabes et japonaises.

Lors de cet événement, la délégation tunisienne a participé à des sessions de dialogue et à des ateliers sur la gouvernance universitaire, la transformation numérique, la qualité de la formation et le rôle sociétal des universités, favorisant ainsi des échanges d’expertises dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’Université de Tunis El Manar visant à renforcer ses partenariats scientifiques internationaux et à accroître sa visibilité sur la scène académique mondiale.

La 5e édition de cette conférence, organisée avec l’Association des universités arabes (AArU), a réuni plus de 30 présidents et représentants de 6 pays et de 8 universités et institutions arabes.

