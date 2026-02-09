Météo en Tunisie : pluies éparses, temporairement orageuses et localement intenses sur les côtes

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies éparses, temporairement orageuses et localement intenses dans les régions côtières nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent est de secteur ouest, relativement fort à fort près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud provoquant des tourbillons de sable et de poussière avec une vitesse qui pourrait atteindre 60 km/h sous forme de rafales. Il sera modéré dans les autres régions.

La mer est houleuse au nord et agitée à localement très agitée sur les côtes Est. Les températures maximales varieront entre 11 et 16 degrés dans le nord et sur les hauteurs ouest et entre 16 et 20 degrés dans les autres régions.