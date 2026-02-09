Ons Jabeur se mobilise avec le PAM pour les familles affamées de Gaza à l’occasion du ramadan 2026

Le Programme alimentaire mondial (PAM) lance une campagne de collecte de fonds pour soutenir les familles palestiniennes frappées par la faim et le déplacement à l’occasion du mois de Ramadan 2026.

L’ambassadrice de bonne volonté du PAM, la joueuse de tennis professionnelle Ons Jabeur, prête sa voix à l’occasion, à cet appel humanitaire urgent.Dans une vidéo de sensibilisation d’une minute, l’athlète tunisienne invite le public à “partager la bonté” durant le Ramadan en faisant un don pour assurer des repas aux familles dans le besoin à Gaza.

Les images poignantes montrent l’ampleur de la crise humanitaire : familles vivant au milieu des décombres, abris de fortune surpeuplés, et enfants privés des besoins les plus élémentaires.

La vidéo, diffusée sur les réseaux du PAM, met en lumière l’histoire de Manar, une mère palestinienne déplacée à plusieurs reprises avec ses enfants. Dans un témoignage bouleversant, elle explique que ses enfants n’ont accès ni à l’éducation ni à un avenir stable. “Le moins que nous puissions faire est de leur procurer un morceau de nourriture”, confie-t-elle, résumant le désespoir de milliers de familles dans la même situation.

“Aucune mère, aucune famille ne devrait avoir à endurer une faim constante”, souligne Ons Jabeur dans son message. Elle rappelle que chaque don peut faire une différence directe en fournissant du pain et des repas chauds aux familles les plus vulnérables.

Le Programme alimentaire mondial poursuit ses opérations d’assistance alimentaire à Gaza, distribuant du pain, des repas chauds et une aide nutritionnelle essentielle aux populations touchées par le conflit.

L’organisation onusienne, dont la devise est “Sauver des vies, changer des vies”, appelle à la générosité du public international pour maintenir ses programmes vitaux dans les territoires palestiniens pendant cette période du Ramadan.

Tekiano avec TAP