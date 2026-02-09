Remplissage des barrages Tunisiens : Siliana respire avec Remil plein à 100 %, l’agriculture relancée

Les récentes précipitations enregistrées dans le gouvernorat de Siliana ont permis une hausse notable du taux de remplissage des barrages tunisiens de la région et lacs collinaires, redonnant espoir aux agriculteurs après plusieurs années marquées par la sécheresse.

Le volume total d’eau stocké dans les trois principaux barrages de la région, à savoir Siliana, Remil et El Akhmes, dépasse désormais 16,5 millions de mètres cubes.

Les taux de remplissage atteignent 46 % pour le barrage de Siliana, 100 % pour Remil et 10 % pour El Akhmes, selon les déclarations à l’agence TAP du commissaire régional au développement agricole, Jamel Ferchichi.

Dans le même temps, les 38 barrages collinaires de la région cumulent près de 15 millions de m³, tandis que les 154 lacs collinaires affichent un volume estimé à 1,65 million de m³.

Ce stock hydrique devrait favoriser la reprise des activités agricoles dans les périmètres irrigués, notamment autour du barrage de Siliana, où deux vastes zones totalisant 4 000 hectares s’étendent entre les délégations de Laârousa et Gaâfour, après sept années de déficit pluviométrique.

