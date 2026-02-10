La Cité des sciences à Tunis organise le festival des sciences à Thyna du 15 au 17 février 2026

La Cité des sciences à Tunis organise le festival des sciences à Thyna (gouvernorat de Sfax) du 15 au 17 février 2026. Cette manifestation vise à simplifier l’accès aux savoirs scientifiques, diffuser la culture de l’innovation et toucher tous les publics sur l’ensemble du territoire tunisien.

À travers cet événement, la CST entend renforcer l’ouverture sur l’écosystème éducatif, universitaire et de la recherche, en créant des passerelles durables entre institutions et citoyens.

L’objectif est de bâtir une culture scientifique participative, basée sur la coopération et les « sciences de proximité », au service du développement social et économique durable.

Les activités auront lieu dans plusieurs espaces à savoir; le complexe de jeunesse de Hay Ben Saïda, le site archéologique de Thyna, ainsi que la zone humide (appelée salines de Thyna).

Durant trois jours, les encadreurs de la Cité des sciences proposeront un programme riche à Thyna comprenant une conférence grand public sur les planètes géantes et des expériences scientifiques en réalité virtuelle.

Les visiteurs pourront également assister à des projections au sein de la coupole astronomique et des spectacles scientifiques en physique et des ateliers dédiés aux mathématiques, à l’astronomie, aux sciences de l’environnement et aux changements climatiques.

Par ailleurs, une soirée astronomique spéciale sera consacrée à l’observation du croissant du Ramadan 2026, 1447 de l’an hégire, ainsi qu’à la découverte des planètes Jupiter et Saturne.

De nombreux partenaires régionaux mobilisés pour l’oganisation de ce festival à l’instar de la délégation de Thyna, les municipalités de Thyna et El Hajeb, l’Université de Sfax, l’Institut national du patrimoine et les commissariats régionaux de la jeunesse, de l’éducation (Sfax 1), de la culture et des affaires religieuses.

Le public est invité à assister aux différentes activités. L’accès est gratuit et sans inscription préalable, permettant aux familles, élèves et passionnés de sciences de profiter pleinement de cette fête du savoir.

