La Galerie Saladin propose l’exposition Les 12 Art’pôtres de Carthage

La Galerie Saladin à Sidi Bou Said propose l’exposition Les 12 Art’pôtres de Carthage, ​une exposition collective qui réunit dix artistes sculpteurs et peintres à découvrir à partir du vendredi 13 février jusqu’au dimanche 08 mars 2026.

L’exposition réunit les sculpteurs Nasreddine Frahti et Bilel Graini, ainsi que les peintres Donia Bouattour, Dorra Ben Ghaffar, Houda Ben Hammouda, Imene Aloulou, Ines Lazreg, Nadia Dali, Narjess Mrad Dali, Neila Ziadi, Rym Hajjem et Sonia Lakhoua.

Le vernissage de l’exposition Les 12 Art’pôtres de Carthage, ​est prévu le vendredi 13 février à partir de 16h30 à sidi Bou Said.

Tekiano avec Galerie Saladin