Les taekwondoistes tunisiens dominent le classement de la Coupe arabe juniors avec 8 médailles

Les taekwondoistes tunisiens dominent le classement de la Coupe arabe juniors de Taekwondo qui s’est déroulée à Al-Fujairah aux Emirats arabes unis, avec 8 médailles dont 5 médailles en Or.

La fédération tunisienne de Taekwondo félicite ces jeunes d’athlètes de terminer en pole position lors de cette Coupe arabe de Taekwondo juniors qui s’est clôturée lundi 09 février 2026 à Al-Fujairah aux Emirats arabes unis, avec 8 médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze).

Les breloques d’or ont été remporté par les jeunes Ilef Alya (+68 kg), Istabraq Miraoui (-59 kg), Sarra Selmi (-49 kg), Malek Mokrani (-51 kg) et Oussama Jlida (-55 kg), tandis que les médailles d’argent ont été décrochées par Adem Hasnaoui (-55 kg) et Hayder Rezaigui (-59 kg). Abrar Joubali s’est, quant à elle, contentée du bronze chez les -46 kg.

Rappelons que la sélection tunisienne juniors, conduite par l’entraîneur national Mohamed Brahmi, participe à la Coupe arabe et au tournoi d’Al-Fujairah de Taekwondo, organisés du 1er au 9 février aux Emirats Arabes Unis a participé avec 12 athlètes.

Tekiano