Météo en Tunisie : chutes de pluies éparses sur les régions côtières

La Météo en Tunisie indique que le temps est marqué par des nuages parfois denses sur le Nord avec des chutes de pluies éparses, mardi 10 février 2026, et temporairement orageuses sur les régions côtières. Des nuages passagers sont constatés dans le centre et le sud.

Les températures seront en légère hausse avec des maximales comprises entre 13 et 18 degrés dans le Nord et sur les hauteurs et entre 19 et 23 degrés ailleurs, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent souffle de secteur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs puis se renforçant, pendant la nuit, dans les régions côtières du Nord. La mer est très agitée au Nord et agitée à peu agitée dans le reste des côtes.