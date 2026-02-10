UNICEF Tunisie lance un guide pour expliquer l’IA aux enfants

UNICEF Tunisie (bureau du Fonds des Nations unies pour l’enfance) lance un guide pour expliquer l’IA aux enfants. Le guide contient une série de conseils pratiques pour aider les parents à mieux faire comprendre leurs enfants l’intelligence artificielle (IA) afin d’en garantir un usage sécurisé.

L’UNICEF Tunisie souligne que certaines applications collectent des données personnelles pour permettre l’accès à leurs services et peuvent exposer les enfants à des contenus trompeurs ou inappropriés.

“A cet effet, les parents sont appelés à assister leurs enfants lorsqu’ils utilisent l’intelligence artificielle afin de leur apprendre à protéger leur vie privée et ce, en consultant les paramètres de confidentialité pour comprendre la nature des données recueillies et partagées par les plateformes”, indique le communiqué.

L’UNICEF recommande également d’établir, en concertation avec l’enfant, des règles simples et des pratiques régulières de suivi pour garantir un usage sécurisé et équilibré des outils de l’intelligence artificielle.

Selon la même source, il convient d’encourager les enfants à utiliser l’IA de manière réfléchie et mesurée afin de préserver le développement de compétences liées à la vie réelle.

L’UNICEF a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité d’inciter les enfants à recourir à l’intelligence artificielle comme outil d’apprentissage et non comme simple raccourci pour obtenir des réponses, estimant qu’elle peut soutenir leur formation en expliquant clairement les notions, en répondant aux questions à tout moment et en proposant des exercices adaptés au niveau de l’utilisateur.

Il est aussi recommandé, selon l’UNICEF, d’explorer ces outils avec l’enfant, notamment en posant ensemble des questions simples à un robot conversationnel ou à un assistant vocal, puis en discutant des réponses obtenues.