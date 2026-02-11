La danse contemporaine à l’honneur au Festival des Premières Chorégraphiques à Tunis et Sfax (Programme)

Le Festival des Premières Chorégraphiques (FPC) organisé par l’association Al Badil “Alternative Culturelle”, revient pour une 6ème édition qui investira plusieurs espaces pour présenter le meilleurs des créations artistiques autour de la danse durant 4 jours Du 12 au 15 février 2026 à Tunis et à Sfax.

Depuis sa création, le festival s’efforce de nouer des partenariats avec des acteurs internationaux afin de favoriser la mise en visibilité des artistes tunisiens. Il met en lumière les pièces inédites de jeunes chorégraphes tunisiens, leur offrant une plateforme de diffusion pour montrer leurs œuvres pour la première fois au public.

Cette sixième édition du Festival des Premières Chorégraphiques, FPC 2026, prévoit ainsi de présenter aux spectateurs des premières œuvres et des spectacles de danse et théâtre e en plus de workshops et des rencontres et échanges artistiques.

Le programme du Festival des Premières Chorégraphiques fait dialoguer danse contemporaine, hip-hop, performance et musique avec des œuvres marquantes comme V!TAL d’Ismaël Mouaraki (Canada), I need help immediately d’Adél Juhász (Suisse/Hongrie), Labes de Selim Ben Safia (Tunisie), Infinité de la compagnie Yvann Alexandre (France) ou encore WELCOME de Florence Loison.

Le festival met aussi en lumière une nouvelle génération de créateurs à travers le programme Home Made Focus avec des solos puissants signés Rania Semmar, Khouloud Ben Abdallah, Ahmed Tayaa ou Moayed El Ghazouani.

En parallèle, plusieurs ateliers professionnels et grand public sont animés par des figures reconnues telles qu’Alexandra « Spicey » Landé, Yvann Alexandre, Adél Juhász et Florence Loison.

Le point d’orgue festif de l’événement sera l’arrivée à Tunis du célèbre Marathon de la danse, quatre heures de défis chorégraphiques dans une ambiance conviviale.

Le programme détaillé du Festival des Premières Chorégraphiques 2026 à Tunis et Sfax est disponible sur la page facebook d’AL Badil.

A Tunis le festival se déroule au théâtre 4ᵉ Art le Théâtre National Tunisien, théâtre Al Hamra El Hamra, théâtre de Tous les Arts, Mad’Art Carthage CinéMadart, Théâtre dei l’Opéra de Tunis sis Cité de la Culture et l’espace IKĀA à Bab Saâdoun.

A Sfax, les riverains pourront découvrir les spectacles gratuitement au théâtre Municipal de Sfax Théâtre Municipal de Sfax, Bab Diwan et le centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Sfax Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de SFAX.

Al Badil est une association engagée dans la structuration du secteur culturel tunisien, le renforcement du maillage culturel territorial et le soutien aux initiatives citoyennes et créatives. Elle œuvre également à la création de passerelles entre les espaces francophone et arabophone, afin d’élargir les opportunités professionnelles des acteurs culturels, tout en promouvant l’éducation artistique et culturelle pour tous.

Dans le domaine des arts vivants, Al Badil porte plusieurs projets emblématiques, dont le Festival des Premières Chorégraphiques, lancé en 2021, et le parcours artistique Hors-Lits, initié en 2014.

Le billets du FPC 2026 sont en vente sur place le jour du spectacle ou en ligne sur Teskerti : https://teskerti.tn/category/fpc-2026

