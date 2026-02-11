LG présente son expérience AI Home au LG InnoFest MEA 2026 à Abou Dhabi

LG Electronics (LG) a présenté son concept de maison intelligente basée sur l’intelligence artificielle lors du LG InnoFest MEA (Moyen-Orient et Afrique) 2026 organisé à Abou Dhabi. À travers des démonstrations immersives, LG a mis en avant une expérience de vie connectée intuitive, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des foyers de la région.

Pour l’occasion, LG a transformé une suite d’hôtel en un espace de vie intelligent entièrement connecté, illustrant le fonctionnement concret de son écosystème AI Home. Les visiteurs ont pu découvrir comment les appareils, capteurs et plateformes de LG interagissent de manière autonome pour améliorer le confort, l’efficacité énergétique et la sécurité du domicile, tout en restant simples à contrôler grâce à des interactions vocales naturelles.

Au cœur de cette expérience se trouve LG ThinQ ON, le hub domestique alimenté par l’IA générative, capable de comprendre le langage naturel et d’anticiper les besoins des utilisateurs. Grâce à l’IA conversationnelle, ThinQ ON peut proposer des recommandations personnalisées, gérer les appareils connectés, fournir des informations en temps réel ou encore aider à l’organisation du quotidien.

LG a également présenté des scénarios de vie automatisée reposant sur des capteurs IoT, permettant à la maison de s’adapter automatiquement à la présence et aux habitudes des occupants. L’AI Home optimise ainsi en continu la consommation d’énergie, le confort intérieur et la sécurité, sans nécessiter d’intervention manuelle.

Au-delà des produits, LG a mis en avant une expérience client enrichie par les services, via la plateforme LG ThinQ. Des fonctionnalités telles que ThinQ Care offrent un accompagnement proactif, tandis que l’écosystème ouvert de l’AI Home, basé sur la plateforme Homey Pro, permet l’intégration d’appareils de différentes marques.

Dans la continuité de cette stratégie, LG prévoit d’accélérer le développement de ses solutions de maisons intelligentes B2B au Moyen-Orient, notamment dans les secteurs résidentiel et hôtelier, en combinant IA, IoT et appareils connectés.

« LG AI Home représente une solution globale de vie intelligente, conçue pour améliorer concrètement le quotidien », a déclaré Phil Jung, représentant régional de LG pour le Moyen-Orient et l’Afrique. « Notre ambition est de proposer des expériences de maison intelligente adaptées aux conditions locales et aux modes de vie de la région. »

