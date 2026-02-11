L’île de Djerba réduit de moitié sa consommation d’éclairage public grâce aux LED

L’île de Djerba se positionne comme une référence nationale en matière de transition énergétique grâce à l’installation de 3 415 lampes d’éclairage public à LED, couvrant près de la moitié du territoire. Ce projet est mené par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

Appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le PNUE et avec un financement du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), cette opération de relamping a permis de réduire de moitié la consommation électrique. Elle évite également le rejet d’environ 900 tonnes de CO₂ par an, contribuant concrètement à l’atténuation des effets du changement climatique.

D’après les chiffres diffusés par le PNUD Tunisie, la municipalité enregistre une économie annuelle avoisinant 630 mille dinars. Plus de 60 000 habitants profitent ainsi d’un éclairage plus performant, favorisant à la fois la sécurité routière et le confort des déplacements nocturnes.

Au-delà de l’impact immédiat, l’initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de maîtrise de l’énergie et de promotion des solutions durables au sein des collectivités locales. L’exemple djerbien démontre que l’éclairage éco-énergétique peut devenir un véritable moteur de développement local, de rationalisation des dépenses publiques et de protection de l’environnement, ouvrant la voie à son extension dans d’autres régions du pays.