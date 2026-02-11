Météo en Tunisie : temps nuageux, chutes de pluies éparses

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux et densément nuageux sur le Nord et le Centre, mercredi 11 février 2026, avec des chutes de pluies éparses qui seront temporairement orageuses sur l’extrême Nord- Ouest.

Le vent souffle du secteur Ouest, fort près des côtes et sur les hauteurs et localement sur le Sud avec des tourbillons de sables locaux et faible à modéré sur le reste des régions, , selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer est houleuse dans le Nord et agitée à très agitée dans le reste des côtes. Les températures sont en légère hausse. Les maximales sont comprises entre 14 et 19 degrés au Nord et sur les hauteurs de l’Ouest et entre 20 et 25 degrés ailleurs atteignant 27 degrés sur l’extrême Sud- Est.