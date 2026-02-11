Raoua Tlili et Yassine Gharbi remportent 2 médailles d’argent aux Championnats internationaux de Fazza de para-athlétisme 2026

Les athlètes tunisiens brillent lors de la première journée du Grand Prix Fazaa, disputé du 10 au 13 février à Dubaï. Yassine Gharbi a décroché une médaille d’argent sur le 1500 m fauteuil (T54), bouclant la distance en 3 min 05 s 63.

Cette performance vient enrichir la moisson tunisienne après le sacre de Yassine Guennichi, médaillé d’or au lancer du poids (F36), et l’argent obtenu par Walid Ktila sur le 100 m fauteuil (T34).

De son côté, la championne tunisienne Raoua Tlili s’est également illustrée en soirée en prenant la deuxième place du lancer du disque (F41) grâce à un jet mesuré à 27,96 m, confirmant la belle présence des athlètes nationaux dans cette 17ᵉ édition du meeting international.

Organisé chaque année aux Émirats arabes unis, le Grand Prix Fazaa de para-athlétisme, Fazza International Para Athletics Championships, est l’un des rendez-vous majeurs du calendrier mondial.

