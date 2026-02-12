Casa Tarab, les Nuits musicales du Ramadan 2026, reviennent dans une 5ème édition au Théâtre Cléopâtre à Gammarth

Casa Tarab, parmi les événements culturels majeurs du mois de Ramadan en Tunisie revient dans une 5ème édition sous le label “Les Nuits musicales du Ramadan – Casa Tarab“, du 21 février au 15 mars 2026, au Théâtre Cléopâtre à Gammarth.

Cette nouvelle édition spécial Ramadan 2026 s’annonce plus ambitieuse que jamais, portée par une vision artistique renouvelée et une programmation d’exception, à la croisée du tarab authentique et des expressions musicales contemporaines.

Organisé sous la direction artistique du maestro Riadh Boudinar, avec le soutien de plusieurs partenaires et sponsors, Casa Tarab s’inscrit dans une démarche culturelle visant à consacrer l’événement comme une véritable plateforme de référence pour la musique tarab.

Programme Casa Tarab Ramadan 2026

La 5ème saison de Casa Tarab se distingue par une affiche exceptionnelle réunissant des figures emblématiques de la scène musicale tunisienne et arabe, dans des soirées raffinées mêlant tarab classique, musique soufie, malouf et grands shows populaires, afin de répondre à la diversité des goûts du public fidèle de l’événement.

Programme détaillé :

– Soirée d’ouverture avec la star du tarab et de la chanson romantique Wael Jassar,

– « Yalla Nghanni », la soirée participative devenue un rendez-vous incontournable où le public se transforme en acteur du spectacle,

– Lotfi Bouchnak, icône de la chanson arabe, accompagné de Rana Zarrouk,

– « El Ziyara » de Sami Lajmi, une immersion musicale soufie aux sonorités tunisiennes,

– Zied Gharssa, voix du malouf, avec la participation de Aya Daghnouj,

– Le spectacle “El Khomsa”, avec la voix singulière de Nabiha Karawli,

– « Ocheg El Denia », le grand show de Abdelhamid Bouchnak,

– La soirée “Beyn Ennoujoum” de Dr Amel Karmazi, avec la participation de plusieurs artistes : Mohamed Jebali, Ahmed Rabai, Afrah, Anis Latif et Mahrazia Touil,

– La Diva Amina Fakhet,

– Ihab Taoufik, la star égyptienne, dans un show spécial “Disco Al Ahram”,

– Saber Rebai « Amir Ettarab »,

– Walid Toufik, grande figure de la chanson arabe avec une surprise artistique majeure qui sera également dévoilée ultérieurement.

Casa Tarab ne se limite pas à une succession de concerts : l’événement se veut une véritable expérience culturelle immersive, célébrant l’héritage musical tunisien et arabe dans une mise en scène contemporaine, en phase avec les attentes d’un public en quête de qualité et d’émotion.

Une attention particulière est portée à la direction artistique, à la scénographie, à la qualité du son et des lumières, afin de faire de chaque soirée un moment unique.

Avec cette cinquième édition, Casa Tarab confirme sa place parmi les événements culturels phares du mois de Ramadan en Tunisie, s’imposant comme un rendez-vous artistique élégant où se rencontrent l’authenticité, le raffinement et la magie de la musique live.

Un espace où se croisent les grandes voix du tarab, des artistes de renom et un public amateur de belles expériences musicales, réunis sur une même scène, au rythme envoûtant des nuits ramadanesques.

Tekiano avec communiqué