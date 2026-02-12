Jeux Olympiques Milano Cortina 2026 et J.O. Los Angeles 2028 : beIN MEDIA GROUP obtient les droits exclusifs de diffusion

beIN MEDIA GROUP (« beIN »), groupe mondial de premier plan dans les domaines du sport, du divertissement et des médias, a obtenu les droits exclusifs de diffusion multiplateforme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) pour les XXVe Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026 et les Jeux de la XXXIVe Olympiade à Los Angeles en 2028, ainsi que pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés en 2026 et 2028.

L’accord, signé aujourd’hui à Milan, s’inscrit dans la continuité de plus d’une décennie de partenariat entre beIN et le Comité International Olympique (CIO), fondé sur la confiance, des valeurs partagées et un investissement durable dans le sport.

Au-delà des droits de diffusion, cette relation traduit un engagement commun en faveur du renforcement du Mouvement olympique et de l’élargissement de son rayonnement, de son impact et de son influence dans la région MENA.

Yousef Al-Obaidly, Directeur général du groupe beIN MEDIA GROUP, a déclaré : « Les Jeux Olympiques représentent l’excellence du sport et de la culture à l’échelle mondiale. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date et de confiance avec le CIO, en permettant à des millions de téléspectateurs à travers la région MENA de vivre les Jeux. Depuis plus de dix ans, beIN est un partenaire engagé du CIO, diffusant les Jeux Olympiques tout en mettant en lumière les histoires qui incarnent l’esprit du Mouvement olympique. L’obtention des droits pour Milano Cortina 2026 et LA28 illustre notre engagement à long terme envers les Jeux et notre collaboration continue avec le CIO pour accroître leur portée, leur impact et leur influence positive à l’échelle mondiale. »

De son côté, Kirsty Coventry, Présidente du CIO, a indiqué : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec beIN MEDIA GROUP au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et remercions les équipes de beIN pour leur engagement. Grâce à son vaste réseau et à son expertise reconnue en matière de diffusion sportive, beIN occupe une position de leader dans son secteur et joue un rôle essentiel pour faire vivre les Jeux Olympiques à des millions de passionnés dans la région. »

Dans le cadre de cet accord, beIN SPORTS, chaîne sportive phare du groupe, ainsi que sa plateforme OTT TOD, proposeront une couverture exhaustive comprenant les compétitions en direct, des résumés et des programmes originaux, conçus pour mobiliser les audiences régionales et élever les standards de la diffusion sportive.

La couverture multilingue des Jeux par beIN a débuté la semaine dernière avec la retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, qui se poursuivent jusqu’au 22 février. Près de 3 200 athlètes issus de plus de 90 Comités Nationaux Olympiques participent à 16 disciplines. Une couverture complète est assurée via un bouquet dédié de neuf chaînes beIN SPORTS XTRA, ainsi que sur la plateforme de streaming TOD.

beIN a signé son premier accord direct avec le CIO en 2015 et a depuis assuré une couverture étendue des Jeux Olympiques, notamment PyeongChang 2018, Tokyo 2020, Beijing 2022 et Paris 2024. Ce nouvel accord consolide davantage la position de beIN en tant que premier diffuseur sportif dans la région MENA et renforce son rôle de partenaire stratégique et durable du Mouvement olympique.

Communiqué