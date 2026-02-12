 Le tennisman tunisien Moez Echargui se qualifie pour les quarts de finale du Challenger de Pau

Le tennisman tunisien Moez Echargui (146e mondial) se qualifie pour les quarts de finale du Challenger de Pau, en France, en battant le Slovaque Lucas Klein (150e) en deux sets (6-2, 6-2), en huitième de finale disputé jeudi.

Le Tunisien avait atteint les huitièmes de finale en éliminant, l’Allemand Justin Engel (194e) en deux sets (7-6, 6-4), mardi 10 février. Au prochain tour, Moez Echargui affrontera le Français Clément Tabur (213e au classement ATP), vainqueur de l’Espagnol Martin Landaluce (155e) 6-3, 6-3.

Le tunisien Moez Echargui est triple vainqueur sur le circuit Challenger en 2025. Le challenger de Pau (ATP Challenger Tour 125) se déroule sur un sol dur intérieur du 9 au 15 février 2026. Il est Doté d’une récompense de 203.000 euros.

