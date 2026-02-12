Météo Tunisie vents violents jusqu’à 100 km/h et pluies orageuses

Le temps sera parfois très nuageux sur le nord du pays avec des pluies éparses, jeudi 12 février 2024, pluies temporairement orageuses sur les zones côtières septentrionales.

Des précipitations localement abondantes sont attendues à l’extrême nord-ouest, tandis que le reste des régions connaîtra des passages nuageux selon l’institut national de météorologie.

Le vent soufflera du secteur ouest et sera fort sur la plupart des régions, avec des vitesses maximales comprises entre 60 et 80 km/h. Des rafales pouvant atteindre 100 km/h sont prévues notamment sur le littoral nord et les hauteurs.

Au sud, ces vents seront accompagnés de soulèvements de sable et de poussière, entraînant une baisse de la visibilité horizontale.

La mer sera très agitée à localement violente au nord, et agitée à forte sur les autres côtes. Côté températures, les maximales varieront entre 16 et 22°C sur le nord et les hauteurs de l’ouest, et entre 23 et 27°C dans le reste du pays.