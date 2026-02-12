Projection du film Looking for My Mother de Anis Lassoued, qui révèle l’histoire du clip “Mchiti w Khalitini”

Enda Inter-Arabe organise à son siège, l’Espace El Kahina, une projection presse du film documentaire “Looking for My Mother”, réalisé par Anis Lassoued, vendredi 13 février 2026, un film qui révèle l’histoire du clip “Mchiti w Khalitini”, porté par les artistes Moez Chriti et Haroun Hamza.

Cet événement culturel et social a pour objectif principal de présenter et de mettre en lumière le clip musical engagé qui aborde les thématiques de l’abandon, de l’enfance et de la quête des origines.

Né d’une expérience de vie, “Mchiti w Khalitini” (tu est partie et tu m’a laissé) ne se limite pas à un simple projet musical. Il est le fruit d’un parcours marqué par l’absence, la résilience et la reconstruction, accompagné et soutenu par Enda Inter-Arabe.

Afin de contextualiser cette création et de donner à voir l’expérience humaine dont elle est issue, l’événement proposera en amont la projection du documentaire “Looking for My Mother” (A la recherche de ma mère) , qui retrace le parcours intime de Moez Chriti, jeune artiste en quête de sa mère biologique.

Le film met en lumière les dimensions personnelles, sociales et émotionnelles ayant nourri la création du clip, lequel sera ensuite diffusé comme l’aboutissement artistique de ce cheminement.

Ouvert au grand public et destiné en premier lieu aux journalistes, producteurs radio, acteurs culturels et leaders d’opinion, l’événement sera suivi d’un débat interactif en présence de l’artiste Moez Chriti, protagoniste du documentaire, et du cinéaste Anis Lassoued.

Les échanges porteront notamment sur le poids des normes sociales liées à l’abandon, la quête identitaire, le besoin de reconnaissance, ainsi que sur le rôle de l’art comme outil de résilience et de transformation sociale.

A travers cette initiative, Enda Inter-Arabe réaffirme son rôle d’acteur sociétal engagé, accompagnant les trajectoires de vie, créant des espaces d’expression et valorisant la culture comme levier d’émancipation et de changement social. Organisation non gouvernementale de développement, Enda Inter-Arabe œuvre en faveur d’un modèle de développement équitable, inclusif et durable.