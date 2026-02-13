Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays

La Météo en Tunisie indique que le temps est partiellement nuageux sur l’ensemble du pays et les nuages seront denses, la nuit du vendredi 13 février 2026, sur les régions ouest du nord et du centre avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

Ces précipitations concerneront localement les régions Est, pendant la nuit, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud-ouest , relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré ailleurs puis se renforçant, à la fin de la journée, sur la plupart des régions avec phénomènes locaux de sable au sud.

La mer sera houleuse à très agitée au nord et très agitée sur le reste des côtes.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés dans le nord et sur les hauteurs ouest et oscilleront entre 22 et 26 degrés ailleurs.