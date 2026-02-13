Ooredoo Night Run by Xiaomi de retour pour une 5ème édition au Ramadan 2026 et soutient l’association Ahna Maak

Ooredoo Night Run by Xiaomi , le rendez-vous sportif et social désormais annuel proposé par Ooredoo Tunisie et Xiaomi, est de retour pour une 5ème édition au Ramadan 2026. Les coureurs sont invités à s’inscrire dès maintenant pour participer à cette courses nocturne le 14 mars 2026, dont le départ se fait à partir de l’avenue Habib Bourguiba de Tunis.

Ooredoo Night Run by Xiaomi s’est imposé comme une véritable tradition du mois de Ramadan, réunissant coureurs, familles et passionnés de sport dans une ambiance nocturne unique après l’Iftar. Ce qui a débuté comme un concept original est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour la communauté des coureurs, où sport, festivités et convivialité se conjuguent dans l’esprit du mois sacré.

Cette 5ᵉ édition anniversaire promet une expérience encore plus riche, avec de nouvelles animations, des surprises et une atmosphère événementielle renforcée, conçues pour rendre le Night Run plus dynamique et inclusif que jamais.

Des séances d’échauffement aux animations live et aux activations sur site, l’événement continue de promouvoir un mode de vie sain tout en créant des moments de partage mémorables pour les participants et les spectateurs.

Accessible à tous, l’événement propose trois parcours adaptés à différents niveaux :

• 2 km pour les enfants

• 5 km pour les familles et les coureurs amateurs

• 10 km pour les coureurs confirmés

Une catégorie dédiée à l’Handisport est proposée, renforçant l’esprit d’inclusion du Ooredoo Night Run by Xiaomi et permettant aux athlètes à besoins spécifiques de participer pleinement à l’événement.

Pour la deuxième année consécutive, les vainqueurs des courses de 5 km et 10 km auront l’opportunité de représenter la Tunisie au Marathon de Doha 2027, ajoutant une dimension internationale à la compétition et ouvrant de nouvelles perspectives aux talents locaux.

Commentant le lancement, Eyas Naif Assaf, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Chez Ooredoo, notre rôle dépasse la connectivité. Nous nous engageons à créer des expériences porteuses de sens qui rapprochent les gens et renforcent le tissu social de nos communautés.

Ooredoo Night Run by Xiaomi reflète parfaitement cette vision, en promouvant le bien-être, l’inclusion et des moments de partage durant le mois sacré de Ramadan. Atteindre la cinquième édition montre combien cette initiative est devenue un véritable rendez-vous national, et nous sommes fiers de continuer à soutenir des événements qui allient énergie positive, esprit communautaire et engagement. »

De son côté, Sylvester Huang, Directeur Commercial de Xiaomi Tunisie, partenaire officiel de l’événement, a ajouté : « Nous sommes fiers de faire partie du Ooredoo Night Run by Xiaomi, un événement qui associe parfaitement énergie, innovation et esprit communautaire. Chaque année, nous voyons de plus en plus de personnes adopter un mode de vie actif, et cette cinquième édition promet d’offrir une expérience encore plus dynamique et engageante pour tous. »

La 5ème édition de Ooredoo Night Run by Xiaomi parraine l’association Ahna Maak

Dans le cadre du programme RSE Tounes T3ich, la cinquième édition porte un message fort de solidarité en collaboration avec l’association tunisienne Ahna Maak, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des patients atteints de maladies graves et à l’accompagnement tout au long de leur parcours de rétablissement.

À travers un soutien psychologique, une assistance sociale et une mobilisation communautaire, Ahna Maak œuvre pour redonner espoir et dignité aux personnes vulnérables ainsi qu’à leurs familles.

En partenariat avec Ahna Maak, l’édition 2026 du Ooredoo Night Run by Xiaomi consacrera 100 % des frais d’inscription au soutien de Nour Soltani, une jeune fille de 18 ans actuellement en rééducation après une amputation fémorale suite à un ostéosarcome. Nour a un besoin urgent d’une prothèse du membre inférieur afin de retrouver sa mobilité, poursuivre ses études et reconstruire son autonomie.

À travers cette initiative, chaque inscription devient bien plus qu’une simple participation à une course : elle devient un pas vers l’espoir. Les participants ne vivront pas seulement un moment sportif unique durant le mois de Ramadan, mais contribueront également à transformer la vie d’une jeune fille, reflétant pleinement l’esprit de Tounes T3ich et l’engagement de Ooredoo à soutenir les communautés à travers toute la Tunisie.

Inscriptions à Ooredoo Night Run by Xiaomi 2026

Les inscriptions au Ooredoo Night Run by Xiaomi 2026 sont désormais ouvertes sur le site www.ooredoorun.tn . Coureurs et marcheurs sont invités à participer à cette édition anniversaire et à vivre une nuit où sport, animation et esprit communautaire se rencontrent au cœur de Tunis.