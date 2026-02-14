Match Espérance de Tunis vs Petro Atlético : où regarder le match de la Ligue des Champions de la CAF du 14 février 2026?

Le Match Espérance de Tunis vs Petro Atlético se joue samedi 14 février 2026 dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine CAF. La rencontre Espérance de Tunis vs Petro Atlético se joue à partir de 17h heure tunisienne sur la pelouse du stade Hamadi Agrebi à Radès.

L’Espérance de Tunis joue ce match avec un avantage, une victoire ou un match nul pourrait valider son passage en quarts de finale. La rencontre sera dirigée par l’arbitre kényan Peter Waweru Kamaku, assisté de ses compatriotes Gilbert Kipkosgei Cheruiyot et Stephen Elizar Onyango Yembe.

Vous pouvez regarder le Match Espérance de Tunis vs Petro Atlético en direct live sur les chaines Watania 1 terrestre, beIN Sports ar 2 et beIN Sports fr 9. Le streaming du Match Espérance de Tunis vs Petro Atlético est visible sur le site de beinconnect.

Tekiano