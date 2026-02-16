Anouar Brahem signe son grand retour en Tunisie avec l’ouverture de la 11ᵉ édition de Sicca Jazz au Kef

Anouar Brahem signe son grand retour sur la scène tunisienne après onze années d’absence, en ouvrant la 11ᵉ édition du festival Sicca Jazz le 30 avril 2026. Le concert coïncide avec la Journée internationale du jazz, célébrée chaque année dans les grandes capitales du monde.

Le concert inaugural se tiendra à 21h00 à la Kasbah du Kef, cadre emblématique chargé d’histoire. Pour cette soirée exceptionnelle, Anouar Brahem sera accompagné de son quartet composé de Klaus Gesing (clarinette basse, saxophone soprano), Björn Meyer (guitare basse) et Khaled Yassine (darbouka, bendir).

Cette formation, à la fois intime et puissante, incarne parfaitement l’univers musical du maître de l’oud : une musique méditative, raffinée, profondément ancrée dans les traditions arabes tout en explorant les territoires du jazz contemporain.

Anouar Brahem, une figure majeure du jazz contemporain

Compositeur et oudiste de renommée internationale, Anouar Brahem est reconnu pour avoir placé l’oud au cœur du jazz et des musiques du monde. Son œuvre se distingue par un dialogue subtil entre les maqâms de la musique arabe et les esthétiques européennes et nord-américaines, créant un langage musical singulier et universel.

Présent sur les scènes et dans les festivals les plus prestigieux à travers le monde, il s’est imposé comme l’un des musiciens tunisiens les plus influents de sa génération. Son retour au Kef en 2026, en exclusivité pour le début de l’année, marque ainsi un moment fort de la programmation culturelle nationale.

Sicca Jazz 2026 : un rendez-vous incontournable

Avec cette ouverture prestigieuse, la 11ᵉ édition du Sicca Jazz s’annonce comme un événement majeur de la scène jazz en Tunisie. Le choix d’Anouar Brahem pour inaugurer cette édition confirme l’ambition du festival : inscrire Le Kef sur la carte des grandes destinations du jazz international et célébrer, dans un lieu patrimonial unique, la vitalité et la diversité de cette musique universelle.

