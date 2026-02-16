La sélection tunisienne de judo senior remporte 11 médailles au tournoi international Tunis African Open

La sélection tunisienne de judo catégorie senior a décroché 11 médailles (4 or, 3 argent et 4 bronze), à l’issue du Tunis African Open, le tournoi international de judo qui a réuni des athlètes de 34 pays avec pas moins de 490 athlètes qui se sont affrontés à la salle omnisports de Radès.

La Tunisie se place en deuxième position après le Belarus. L’Egypte se place quant à elle en troisième position dans le classement des pays qui ont remporté le plus de médailles dans cette compétition de judo.

Les médailles d’or ont été remportées par les judokas tunisiens Alaeddine Ben Chelbi (-73 kg), Koussay Ben Ghars (-100 kg), Oumaima Bdioui (-48 kg) et Siwar Dhaouadi (+78 kg).

Lors de la journée d’ouverture, vendredi 13 février 2026, la sélection des juniors avait déjà brillé en obtenant 13 médailles (2 or, 2 argent et 9 bronze). Les deux breloques d’or sont signées Narjes Haddaji (-48 kg) et Zaineb Troudi (+78 kg).

Les cadets s’étaient, quant à eux, illustrés, samedi, lors de la deuxième journée avec 27 médailles (5 or, 7 argent et 15 bronze). L’or des cadets est revenu à Yassine Sayem (-50 kg), Mohamed Ilyes Arfaoui (-73 kg), Abir Belhaj (-40 kg), Rouay Ben Salem (-57 kg) et Ranime Ben Slimane (-70 kg).

Le Tunis African Open s’est déroulé en Tunisie du 13 au 15 février 2026, les épreuves de cet Open international de judo a réuni différentes catégories d’âge : benjamins et benjamines, juniors ainsi que seniors, hommes et femmes.

Nos jeunes championnes et champions, dans la catégorie des benjamins et benjamines, ont réussi à décrocher 27 médailles, a indiqué la fédération tunisienne de judo qui a exprimé sa fierté de la belle performance des judokas tunisiens.

