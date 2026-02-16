Météo en Tunisie : nuages passagers sur l’ensemble du pays

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur l’ensemble du pays. Ces nuages seront parfois denses au nord avec quelques pluies éparses à l’extrême nord-ouest, lundi 16 février 2026. Ces précipitations concerneront, en fin de nuit, le reste des régions nord.

Le vent soufflera de secteur ouest fort près des côtes nord, au Golfe de Hammamet et sur les hauteurs et relativement fort à modéré ailleurs, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera houleuse à progressivement très houleuse au nord et très agitée à agitée dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 14 et 18 degrés dans le nord et le centre ouest et oscilleront entre 19 et 22 degrés ailleurs.